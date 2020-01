Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am 11.01.2020 kam es gegen 10.30 Uhr auf dem Parkplatz der Verbandsgemeindeverwaltung am Rathausplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen anderen geparkten Pkw der Marke Mercedes-Benz, an dem ein Schaden von etwa 3000.- Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

