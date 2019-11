Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Unfall mit zwei Verletzten

Wetter (ots)

Ein 80-Jähriger Wetteraner wollte am Mittwoch mit seinem Hyundai vom Fahrbahnrand auf die Grundschötteler Straße fahren. Beim Anfahren übersah er die 73-jährige in ihrem VW Golf, die auf der Grundschötteler Straße im fließenden Verkehr in Richtung Volmarstein unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich beide Unfallbeteiligten leicht verletzten. Beide konnten nach einer ambulanten Behandlung im Rettungswagen wieder entlassen werden.

