Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Einbruch im Elsternweg

Ennepetal (ots)

In der Zeit von Dienstag bis Mittwoch brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Elsternweg ein. Die Täter brachen mit massiver Gewalt die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Sie durchsuchten sämtliche Räume. Als Beute erlangten sie Schmuck. Eine Nachbarin bemerkte am Dienstagabend, gegen 19:00 Uhr, einen verdächtigen Pkw in der Straße. Es soll sich um ein älteres Fahrzeug mit RE- Kennzeichen gehandelt haben. Ob das Fahrzeug mit dem Einbruch in Zusammenhang steht, konnte bisher nicht geklärt werden. Weitere Hinweise zu dem Fahrzeug, oder andere verdächtige Beobachtungen, können unter der Telefonnummer 02333-91664000 abgegeben werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell