Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Festnahme nach Tresorfund

Schwelm (ots)

Im Rahmen der Streifenfahrt fiel am Donnerstag ein schwarzer Opel Corsa in der Bahnhofstraße auf. Als der Wagen kontrolliert werden sollte, schaltete der Fahrer die Beleuchtung aus und versuchte zu flüchten. Der Corsa konnte schließlich zeitnah in der Ernst-Adolf-Straße angetroffen und angehalten werden. In dem Fahrzeug befanden sich vier Personen. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges und der Personen konnte im Fußraum des Fahrzeuges ein Tresor und Aufbruch Werkzeug aufgefunden werden. Die vier Männer (17, 21, 22 und 26) aus Schwelm wurden vorläufig festgenommen, der Opel wurde sichergestellt. Zur Zeit laufen die Ermittlungen hinsichtlich des aufgefundenen Tresors auf Hochtouren.

