Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Einbruch in Wohnung schlägt fehl

Schwelm (ots)

Am Dienstag versuchten Unbekannte im Laufe des Tages in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße einzubrechen. Sie versuchten die Wohnungstür aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Vermutlich wurden sie bei ihrer Tat gestört und ließen von ihrem Vorhaben ab.

