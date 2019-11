Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Bei Einbruch Schmuck geklaut

Schwelm (ots)

Am Mittwochabend schlugen Einbrecher an einem Einfamilienhaus die Scheibe eines zum Garten liegenden Fensters ein. Sie öffneten das Fenster und stiegen in das an der Habichtstraße liegende Haus ein. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten Schmuck.

