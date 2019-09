Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Fahrerflucht mit leichter Alkoholeinwirkung

Bad Pyrmont (ots)

Am 26.09.2019, gegen 20.35 Uhr, meldete ein Zeuge, dass ein dunkler Audi soeben zwischen Bad Pyrmont und dem Ortsteil Hagen in die Leitplanke gefahren sei. Fahrzeugteile lägen auf der Landesstraße 430/Hagener Berg noch auf der Fahrbahn. Das Unfallfahrzeug sei nach dem Vorfall sofort geflüchtet, ohne dass sich der Fahrzeugführer die Schäden näher angesehen oder die Unfallstelle abgesichert habe. Die eintreffende Streife stellte fest, dass die komplette Frontschürze eines Audi A 6 samt Kennzeichen vor zwei beschädigten Segmenten der dortigen Leitplanken lag. Zur Unfallzeit regnete es leicht und die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im dortigen Bereich bei Nässe auf 50 km/h festgelegt. Eine Halterüberprüfung wurde über die Polizei NRW veranlasst. Eine Stunde später rief ein 50-jähriger Mann aus Hameln bei der Polizei Bad Pyrmont an und teilte mit, dass er der Unfallfahrer am Hagener Berg gewesen sei. Angeblich habe er nach dem Unfall noch versucht die Polizei zu rufen, habe aber kein Netz gehabt. Warum er danach weggefahren ist, konnte er nicht mehr erklären. Gegen 21.50 Uhr erschien der Mann auf Aufforderung bei der hiesigen Dienststelle. Ein Atemalkoholtest ergab zwar einen Wert unter 0,3 Promille, dennoch wurden von dem Mann, zwecks Rückrechnung, zwei Blutproben entnommen. Weitere Maßnahmen zur Spurensicherung bezüglich der Fahreigenschaft folgten. Wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort in Verbindung mit dem Verdacht der Trunkenheit im Verkehr wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt. Der Schaden am Pkw wird auf mindestens 3.000 Euro, der an der Leitplanke auf ca. 2.000 Euro geschätzt

