Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Trickdieb lässt Fahrrad zurück

Bad Pyrmont (ots)

Am 06.09.2019 wurde im neuen Rewe-Markt an der Schillerstraße eine männliche Person dabei beobachtet, wie er Pfandbons aus einer Spendenbox entwendet hat. Die anschließende Auswertung der Videoaufzeichnung des Einkaufsmarktes ergab außerdem, dass der Täter danach ein graues 28er Damenrad der Marke "Curtis" aus dem Fahrradständer entwendet hat. Der Täter dürfte zwischen 20 und 25 Jahre alt sein, ca. 180 cm groß und trug eine blaue Jeans, eine helle Kapuzenjacke mit schwarzen Applikationen und eine schwarze Baseballkappe mit weißer Aufschrift. Bei der weiteren Auswertung des Videomaterials staunten die Polizeibeamten jetzt nicht schlecht, denn der Täter war vor der Tat mit einem anderen Fahrrad vorgefahren, welches er anschließend im Fahrradständer zurückgelassen hat. Das Fahrrad steht nunmehr auf dem Hof der Polizei und sucht seinen rechtmäßigen Besitzer. Es handelt sich hierbei um ein silbernes 26er Mountainbike der Marke "Rixe" für Kinder oder Jugendliche. Auffällig an dem Fahrrad ist, dass es vorne eine blaue und hinten eine silberfarbene Felge hat. Offensichtlich war dem Täter das Jugendfahrrad zu klein, so dass er es vor Ort gegen ein passenderes Fahrrad "getauscht" hat. Wer Hinweise zu dem beschriebenen Täter oder Angaben zu dem silbernen Mountainbike machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Bad Pyrmont, Tel.: 05281/94060, in Verbindung zu setzen.

