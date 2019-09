Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf nach Pkw-Diebstahl

Wer kann Hinweise zum Verbleib des Pkw geben?

Bad Münder (ots)

Am Montag, den 23.09.2019, kam es Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr im Waldgebiet nördlich der Ortschaft Flegessen, 31848 Bad Münder, zum Diebstahl eines schwarzen Nissan Navara (Pick-Up). Der Eigentümer ließ den Nissan Navara gegen 10:00 Uhr unverschlossen, mit Fahrzeugschlüssel im Zündschloss steckend, zurück, um in unmittelbarer Nähe Arbeiten auszuführen. Gegen 16:00 Uhr wurde durch den Geschädigten der Diebstahl des Nissan festgestellt. Durch den Geschädigten wurde bereits ein Zeugenaufruf bei Facebook gestartet. Hierdurch ergaben sich Hinweise, dass der Nissan am 23.09.2019, im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 22:20 Uhr, mehrmals im Stadtgebiet Hameln gesehen wurde.

Details zu dem Nissan Navara: Farbe: schwarz Aufschrift: "www.brennholzlager-unsen.de" amtliches Kennzeichen: HM- M 2008

Die Polizei Bad Münder bittet um Hinweise zu möglichen Feststellungsorten des Pick-Up.

