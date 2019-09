Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freimersheim - Erneut Kontrollen wegen Umgehung

Freimersheim (ots)

Am gestrigen Morgen wurden erneut die Umleitungsstrecken, aufgrund der Bauarbeiten an der B272, auf verbotswidrige Durchfahrten von LKW kontrolliert. In der Zeit von 07:30h - 08:15h konnten lediglich zwei Verstöße festgestellt werden - die Fahrer wurden gebührenpflichtig verwarnt.

