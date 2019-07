Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Unbekannte beschädigen Fahrrad auf Schulgelände

Bünde (ots)

(kup) Am Mittwoch (10.7.), in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter ein Fahrrad auf einem Schulhof an der Marktstraße. Eine 65-Jährige hatte ein weißes Damenrad an einem Fahrradständer abgestellt. Als sie zwei Stunden später zurückkehrte, waren der Rahmen am Hinterrad sowie die Gepäckträgeraufhängung gewaltsam nach innen gedrückt. Es entstand Sachschaden. Die Polizei in Herford bittet in diesem Fall um Zeugenhinweise unter 05221 - 888 0.

