Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Täter geflüchtet

Landau (ots)

Mittwochnacht kam es gegen 03:30 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Anwesen in der Landauer Berwartsteinstraße. Nach ersten Ermittlungen liegt die Vermutung nahe, dass die Zielrichtung der unbekannten Täter eher in Richtung eines Abstell- bzw. Kellerraumes mit dort vermuteten hochwertigen Werkzeugen ging. In dem Tatortbereich befinden sich mehrere Gebäude, die renoviert werden. Die Täter könnten es auf hochwertige Werkzeuge abgesehen haben. Bei der Tatausführung wurden die drei Täter von einer Anwohnerin gestört, woraufhin sie in Richtung Innenstadt flüchteten. Da das Anwesen derzeit renoviert wird und sich dort entsprechende Werkzeuge und Materialien befinden, hielten die drei Täter es möglicherweise für unbewohnt. Am Tatort bereitgestelltes Diebesgut ließen die Unbekannten auf ihrer Flucht zurück.

Die Täter benutzten offenbar einen weißen Transporter. Bei den Tätern soll eine jüngere, weibliche Person gewesen sein.

Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Landau unter 06341/287-0 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Landau

ne

Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell