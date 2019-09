Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrskontrollen in Dienstgebiet der Polizei Germersheim

Germersheim (ots)

52 km/h war die höchste Geschwindigkeit, die bei einer Verkehrskotrolle am Dienstagabend am alten Hafen in Germersheim gemessen wurde. 13 weitere Verkehrsteilnehmer fuhren ebenfalls schneller als die erlaubten 30 km/h und wurden verwarnt. Weiterhin wurden bei mobilen Kontrollen acht Ordnungswidrigkeitenanzeigen, unter anderem wegen Nichtanlegens des Sicherheitsgurtes und Benutzen des Mobiltelefons während der Fahrt, gefertigt.

