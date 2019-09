Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Nach Einbrüchen im Bereich Salzhemmendorf - Polizei nimmt Täter fest

Hameln (ots)

Die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden hat einen 24 Jahre alten Mann festgenommen. Ihm werden mehrere Einbruchdiebstähle in Salzhemmendorf zur Last gelegt.Der junge Mann ist offiziell ohne festen Wohnsitz, hält sich aber seit einigen Wochen im Bereich Salzhemmdorf auf.

Beamte waren die Spur gekommen nach einem Einbruch in ein Autohaus am Quellweg, in der Nacht vom 12.09.19 auf den 13.09.2019, auf die Spur gekommen. Bei dem Einbruch waren insgesamt drei Fahrzeuge komplett entwendet worden. Eines davon, ein Ford Transit, wurde wenig später auf einem Parkplatz in der Nähe des Tatortes aufgefunden. Von den beiden anderen Fahrzeugen fehlte zunächst jede Spur.

Am vergangenen Montag kam es dann zu einem weiteren Pkw-Diebstahl bei o.g. Autohaus. Offenbar hatte der Täter bei seinem Einbruch am Wochenende zuvor unbemerkt die Fahrzeugschlüssel für einen BMW mitgehen lassen, den er in der Nacht von Montag (16.09.2019) auf Dienstag (17.09.2019) entwendete.

Auf der Suche nach dem Fahrzeug suchten Polizeibeamte auch Waldwege im Bereich Salzhemmendorf ab. An einer Grillhütte wurden sie fündig. Dort stand nicht nur der entwendete BMW, sondern auch der zuvor entwendete Mercedes Benz, wenn auch mit anderen Kennzeichen. Der Verdacht erhärtete sich, dass es sich um einen Täter mit örtlichem Bezug handeln könnte.

Fahnder observierten die gestohlenen Fahrzeuge daraufhin mit Erfolg. Am Mittwochnachmittag nahmen sie den 24-Jährigen fest, nachdem dieser andere Kennzeichen an den BMW montiert hatte und gerade im Begriff war, mit dem Pkw loszufahren.

Bei seinen persönlichen Sachen wurde auch der Originalschlüssel des Mercedes Benz gefunden. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Von einem weißen Ford Transit mit dem Kennzeichen CB-OP XXX fehlt weiterhin jede Spur.

Der 24-Jährige steht im Verdacht, noch weitere Taten, u.a. im Bereich Hildesheim, begangen zu haben. Im hiesigen Bereich ist ihm neben den genannten Taten um das Autohaus noch der versuchte Einbruch in die Aral-Tankstelle vom 10.09.19, über den bereits berichtet wurde, zuzurechnen.

Der 24-Jährige wurde zwischenzeitlich einem Richter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ.

