Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfall nach technischem Defekt

Bad Pyrmont (ots)

Am 21.09.19, gegen 16:15 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger Mann aus Schieder mit seinem 19 Jahre alten BMW Typ 5 in Richtung Bahnhof. Kurz vor der Kreuzung Untere Hauptallee platzte im Motorraum des PKW ein Schlauch und ölhaltige Flüssigkeit ergoss sich über die Fahrbahn. Ein dahinter fahrender 56-Jähriger Mann aus Bad Pyrmont konnte mit seinem Motorrad der Marke Kawasaki nicht mehr ausweichen und stürzte. Der Motorradfahrer zog sich Verletzungen am rechten Arm zu, am Krad entstand leichter Sachschaden. Der Pkw-Fahrer verblieb vorbildlich am Unfallort und meldete die Unfallverursachung auch seiner Versicherung.

