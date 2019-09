Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Begonien in Hildesheim

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Bereits zwischen dem 06.09.2019, 18:30 Uhr und dem 07.09.2019, 07:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ca. 140 Begonien aus mehreren Pflanzkübeln in der Straße An den Osterstücken in Hildesheim.

Die Prachtbegonien wurden zur Verschönerung des Bereichs durch den Inhaber einer in der Straße ansässigen Gärtnerei gesponsert und, in Absprache mit der Stadt, in die im öffentlichen Bereich befindlichen Betongefäße eingepflanzt. In der Nacht zu Samstag haben Unbekannte die Pflanzen abgeschnitten bzw. herausgerissen und mitgenommen. Verbliebene Pflanzen wurden zertrampelt.

Der entstandene Schaden wurde auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Nach Aussage des Gärtners enthalten die Begonien einen starken, roten Farbstoff, so dass die unbekannten Täter anschließend rote Hände gehabt haben müssen, sofern sie keine Handschuhe trugen.

Zeugen, die in Zusammenhang mit der Tat sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

