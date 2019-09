Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Urkundenfälschung, Kennzeichendiebstahl, Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis mit nicht zugelassenem Fahrzeug

Bad Pyrmont (ots)

Gleich eine ganze Hand voll Straftaten wirft die Polizei Bad Pyrmont einem 43-jährigen Mann aus Detmold vor. Der Mann war am 24.09.2019, gegen 05.40 Uhr, auf einem Tankstellengelände in Bad Pyrmont, Thaler Landstraße, in einem Pkw Peugeot schlafend angetroffen worden. Da eine Seitenscheibe des Pkw eingeschlagen war, wurden Fahrzeug und Insasse überprüft. Dabei kam heraus, dass der Mann alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der beschädigte Pkw gehörte ihm selbst. Am Fahrzeug war vorn das dazugehörige, aber abgemeldete LIP-Kennzeichen angebracht. Am Heck war ein zugelassenes Kennzeichen aus Gütersloh montiert. Im Kofferraum lagen weitere Kennzeichen aus dem Zulassungsbereich Hameln-Pyrmont. Zum Sachverhalt befragt, gab der Beschuldigte an, mit einem Kumpel, den er nicht kenne, in Detmold getrunken zu haben. Wie er nach Bad Pyrmont komme, wisse er nicht. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass das GT-Kennzeichen von einem in Bad Pyrmont parkenden Ford Focus entwendet worden war. Am Focus war dafür ein weiteres Kennzeichen, eines in der Nähe parkenden VW Golf angebracht worden. An einem weiteren Pkw der Marke Peugeot war die Kennzeichenhalterung zerstört worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Beschuldigte im Bereich Dringenauer Straße, Marienstraße und Umgebung mehrere Kennzeichen entwendet und an anderen Fahrzeugen angebracht hat, um von der fälschlichen Benutzung entwendeter Kennzeichen an seinem eigenen Fahrzeug abzulenken. Von dem Mann wurden zwei Blutproben entnommen, um eine Blutalkoholkonzentration zurückrechnen zu können. Nach der Blutentnahme wurde der Mann vor Ort entlassen.

Rückfragen bitte an:



Polizeikommissariat Bad Pyrmont

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

PHK Schiffling

Telefon: 05281/94060

E-Mail: poststelle@pk-bad-pyrmont.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell