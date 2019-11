Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Unfall beim Ausparken-Fußgänger leicht verletzt

Gevelsberg (ots)

Eine 49-jährige Wittenerin wollte am Dienstag mit ihrem VW rückwärts aus einer Parkbox fahren. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Wittener Straße übersah sie beim Ausparken den hinter ihr laufenden 29-jährigen Mann aus Menden. Dieser stürzte bei dem Zusammenstoß und verletzte sich leicht. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

