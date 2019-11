Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Versuchter Einbruch in Friedhofsgebäude

Ennepetal (ots)

In der Zeit von Dienstag bis Mittwoch versuchten Unbekannte in einen Anbau auf dem Friedhofsgelände am Friedhofsweg einzubrechen. Mit Gewalt versuchten sie die Eingangstür aufzuhebeln, das Öffnen gelang ihnen aber nicht. In dem Anbau befinden sich hochwertige Gartengeräte.

