Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: EN- Polizeikontrollen im gesamten Kreis

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Wie wahrscheinlich bereits von vielen bemerkt, fanden bzw. finden am heutigen Tag im Ennepe-Ruhr-Kreis vermehrt größere Polizeikontrollen statt. Anlass dafür ist die Durchführung des Fahndungs- und Kontrolltages. In den Kontrollstellen werden Fahrzeugführer, Beifahrer und die benutzten Fahrzeuge genau in Augenschein genommen, um Einbrüchen vorzubeugen und aufzuklären, aber auch um Verkehrsverstöße zu ahnden.

