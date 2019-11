Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Farbschmierereien am Schwelmer Bahnhof - Jugendlicher in Verdacht

Hagen/Schwelm (ots)

Heute (Dienstag) führten Angehörige des Hagener Staatsschutzes in den frühen Morgenstunden eine Durchsuchung bei einem 17-jährigen Jugendlichen in Schwelm durch. Der junge Mann steht im Verdacht, an den rechtsextremen und antisemitischen Schmierereien am Schwelmer Bahnhof beteiligt gewesen zu sein. Die Staatsanwaltschaft Hagen hatte daher beim Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss gegen den 17-Jährigen erwirkt. Beamte des Staatsschutzes stellten zwei Farbsprühdosen und zwei Handys sicher. Außerdem führten sie den jungen Mann vorrübergehend einer Polizeiwache zu. Er bestritt eine Tatbeteiligung. Die Ermittlungen dauern an. Mit Rücksicht auf das jugendliche Alter des 17-Jährigen werden weitere Presseauskünfte nicht erteilt.

