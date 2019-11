Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Von Fremden in eigener Wohnung überrascht

Hattingen (ots)

Am Montagnachmittag betrat ein 82-Jähriger seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Pottacker. An der Wohnung befindet sich auch das Büro des Bewohners. Als er die Toilette aufsuchte und diese wieder verließ, traf er auf zwei Frauen, die sich in dem Bürobereich der Wohnung aufhielten. Überrascht stellten sie sich kurz als neue Putzfrauen vor und verließen dann fluchtartig das Gebäude. Da in dem Haus und der Wohnung Renovierungsarbeiten durchgeführt wurden, wurden die Zugangstüren mit Steinen vorm Verschließen gesichert. Entwendet wurde augenscheinlich nichts. Der 82-Jährige konnte eine Frau so beschreiben:

- 155 - 160cm groß - schlank - dunkle Haare - etwa 18 Jahre alt - südländisches Aussehen sowie Akzent

