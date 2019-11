Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Unter Alkohol Unfall verursacht

Herdecke (ots)

Am Sonntag wollte ein 72-Jähriger mit seinem BMW rückwärts aus einer Einfahrt an der Neuen Bachstraße auf die Fahrbahn fahren. Beim Rangieren stieß er gegen den Touran eines 48-Jährigen, der auf der Neuen Bachstraße verkehrsbedingt wartete. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 72-Jährigen fest. Ein Alkoholtest verlief positiv. Er wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt.

