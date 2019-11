Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Unfall auf der Prioreier Straße

Breckerfeld (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Prioreier Straße ,am Sonntagabend, wurden drei Personen verletzt. Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem Audi A3 auf der Prioreier Straße in Richtung Hagen. In Höhe der Serpentinen kam er in einer Rechtskurve von seiner Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr. Hier stieß er mit dem Toyota eines 36-Jährigen zusammen. Ein 20-Jähriger, der hinter dem Audifahrer fuhr, schaffte es nicht mehr, den verunfallten Fahrzeugen auszuweichen und fuhr auf den Audi auf. Durch den Zusammenstoß wurde der 18-Jährige schwer verletzt. Sein 21-jähriger Beifahrer verletzte sich leicht. Sie wurden beide mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch der 36-Jährige Toyotafahrer verletzte sich leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, lediglich der 20-Jährige blieb unverletzt.

