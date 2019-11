Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Schwelm (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigte(n) eine oder mehrere unbekannte Personen insgesamt 10 Fahrzeuge. Die geparkten Autos waren an der Hagener Straße zwischen den Hausnummern 03 und 15 abgestellt. An den Fahrzeugen wurde jeweils die Beifahrerseite zerkratzt. Hinweise auf den oder die Täter liegen bisher nicht vor. Hinweise können unter der Telefonnummer 02333-91664000 abgegeben werden.

