Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Zwei Einbrüche im Stadtgebiet

Hattingen (ots)

In der Zeit von Samstag bis Sonntag brachen Unbekannte in insgesamt zwei Objekte im Stadtgebiet ein. In der Wittener Straße brachen sie gewaltsam ein Fenster auf und stiegen in das Haus ein, in der Eichholzstraße versuchten sie es ebenfalls, wurden jedoch vermutlich durch die Anwohner gestört. Die erlangte Beute ist derzeit noch unbekannt. In beiden Fällen konnten die Täter unerkannt fliehen.

