Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahndungserfolg: Gestohlener Audi in Tschechien sichergestellt - Ermittlungen der Kripo dauern an

In der Zeit zwischen Montagabend (21.10.), 18:30 Uhr, und Dienstagmorgen (22.10.), 06:30 Uhr, stahlen unbekannte Diebe in Kaarst einen hochwertigen schwarzen Audi mit Neusser Städtekennung. Der Wagen vom Typ S8 stand zur Tatzeit auf der Gleiwitzer Straße. Die Limousine konnte im Rahmen der Fahndung noch am gleichen Tag (22.10.) in Tschechien sichergestellt werden. Polizeibeamte nahmen den Fahrer der gestohlenen Limousine vorläufig fest. Die weiteren Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen aus Polen dauern an.

Zeugen, die weitere Hinweise auf den Diebstahl geben können oder im Bereich der Gleiwitzer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat 14 in Neuss unter der Telefonnummer 02131 3000 in Verbindung zu setzen.

