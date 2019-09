Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: PRESSMELDUNG POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Polizeiinspektion Daun Daun - Freitag, 20. September 2019

Wittlich Daun (ots)

Ereignis: Verkehrsunfall mit verletzten Kradfahrer

Ort: Gerolstein, Sarresdorfer Str.

Zeit: 19.09.2019, 14.05 h

Ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer aus der VGV Gerolstein befuhr mit seinem Motorrad die Sarresdorfer Str. in Gerolstein, in Richtung Hochbrücke . Als er sich im Kreisverkehr auf Höhe der Volksbank befand, missachtete eine 64-jährige Pkw-Fahrerin beim Einfahren in den Kreisel die Vorfahrt des Kradfahrers. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander und der Kradfahrer kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Auch beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Ereignis: Einbruch in Arztpraxis

Ort: Üxheim, Brunnenstr.

Zeit: In der Nacht zum 19.09.2019

Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in eine Arztpraxis ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach möglichen Diebesgut. Dabei wurde unter anderen ein Laptop entwendet. Hinweise an die PI Daun oder die KI Wittlich.

Ereignis: Verkehrsunfall mit verletzten Kradfahrer

Ort: Lirstal, L 95

Zeit: 19.09.2019, 12:10

Ein 56-jähriger Fahrer eines Sattelzuges befuhr die L95 aus Richtung Lirstal kommend in Fahrtrichtung Laubach. Bei ansteigender Straße kam ihm vor einer scharfen Rechtskurve ein Lkw mit Anhänger entgegen. Dabei schnitt dieser die Kurve und der Sattelzug musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei geriet er in den rechts der Fahrbahn verlaufenden Regenwassergraben. In diesen sank der vollbeladene Sattelzug ab und konnte diesen nicht mehr aus eigener Kraft verlassen. Der Lkw mit Anhänger fuhr weiter, ohne sich um den havarierten Sattelzug zu kümmern. Der Sattelzug musste mit zwei Bergefahrzeugen geborgen werden und konnte die Örtlichkeit anschließend aus eigener Kraft verlassen. Es entstand Sachschaden am Regenwassergraben und an der Fahrbahndecke. Auch am Sattelzug entstand leichter Sachschaden. Hinweise an die PI Daun

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

PI Daun

PHK Elmar Blasius



Telefon: 06592-96260





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell