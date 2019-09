Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Frontalzusammenstoß mit Verletzten

Bild-Infos

Download

Lauenau - B442 (ots)

Am 28.09.2019, gegen 18.00 Uhr, übersieht ein 58-jährer Stadthäger mit seinem VW Touran, beim Abbiegen auf die BAB A2 in Richtung Berlin, einen entgegenkommenden Skoda. Dadurch stoßen beide PKW frontal zusammen und werden erheblich beschädigt. Sowohl der 39-jährige Skoda-Fahrer aus Sarstedt sowie sein 74 Jahre alter Großvater (Beifahrer) werden durch den Aufprall ebenfalls verletzt. Die drei Beteiligten werden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. dps

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bad Nenndorf

Hauptstraße 18

31542 Bad Nenndorf

Telefon: 05723/94610

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell