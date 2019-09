POL-NI: Verkehrsunfälle

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Dreimal hat es gestern in Bückeburg auf Grund von Verkehrsunfällen gekracht, wobei zwei Fahrzeugführer vom Unfallort flüchteten. In einem Fall wird sich eine ermittelte 19jährige aus der Samtgemeinde Niedernwöhren wegen einer Unfallflucht verantworten müssen.

Zwischen 06.45 und 07.00 Uhr ist auf der Pulverstraße an einem parkenden Pkw Ford ein Außenspiegel von einem vorbeifahrenden Pkw beschädigt worden. Die 19jährige Unfallverursacherin meldete sich nicht selbstständig bei der Polizei und fuhr direkt zur ihrer Arbeitsstelle, wo sie von den Beamten aufgesucht wurde. Die weitere Bewertung des Sachverhaltes wird die Staatsanwaltschaft Bückeburg vornehmen.

Auf der Hofeinfahrt eines Privatgrundstückes an der Berenbuscher Straße hat gestern von 13.30 bis 14.30 Uhr offensichtlich ein Fahrzeug gewendet und hat dadurch ein Holztor beschädigt. Der Holzzaun wies Beschädigungen am Scharnier, der Bodenverankerung und am Holztor auf. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort.

Um 18.10 Uhr missachtete ein 37jähriger Bückeburger mit seinem Pkw die Vorfahrt beim Einfahren von der Bergdorfer Straße in die Obertorstraße. Es folgte zwangsläufig der Zusammenstoß mit dem Pkw einer 28jährigen Frau aus dem Auetal, die mit ihrem Auto stadtauswärts fuhr. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden. Gegen den Verursacher wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

