Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto durchwühlt, Kleider gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Auf einem Parkplatz in der Schoenstraße haben sich in der Nacht von Montag auf Dienstag Autoknacker herumgetrieben. Am Dienstagvormittag stellte eine Nutzerin des Parkplatzes fest, dass an ihrem VW Golf die Motorhaube geöffnet und der Kofferraum durchwühlt wurden. Ersten Überprüfungen zufolge wurden aus dem Wagen diverse Kleidungsstücke gestohlen.

Wie die Täter das Fahrzeug öffnen konnten, ist noch unklar. Aufbruchspuren wurden keine festgestellt, allerdings mehrere leichte Kratzer im Lack der hinteren rechten Tür und des Kotflügels.

Die Tatzeit liegt zwischen Montagabend, 22 Uhr, und Dienstagvormittag, 10 Uhr. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 0631 / 369 - 2620 entgegen. |cri

