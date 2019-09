POL-HS: 28 neue Kolleginnen und Kollegen für die Kreispolizeibehörde Heinsberg

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Am Montag, 2. September, konnte Landrat Stephan Pusch, gemeinsam mit dem Abteilungsleiter der Polizei, Andreas Bollenbach, 28 neue Kolleginnen und Kollegen in der Kreispolizeibehörde Heinsberg willkommen heißen. Teilweise haben sie bereits in anderen Polizeibehörden des Landes ihren Dienst versehen. Aber auch viele junge Kolleginnen und Kollegen, die direkt von der Fachhochschule kommen, verstärken die Kreispolizeibehörde in den vier Polizeiwachen und in den Kriminal- und Verkehrskommissariaten. "Wir freuen uns sehr, so viele neue Kolleginnen und Kollegen in der Kreispolizeibehörde Heinsberg begrüßen zu dürfen", sagte Andreas Bollenbach. Den Willkommensgrüßen des Landrates und des Abteilungsleiters schlossen sich die Direktionsleiter, in deren Zuständigkeitsbereichen die neuen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter zukünftig Verwendung finden werden, an.

