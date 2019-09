Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruchsdiebstahl

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Unbekannte Täter hebelten zwischen 15 Uhr am 1. September (Sonntag) und 14.45 Uhr am 2. September (Montag) einen Geräteschuppen auf dem Gelände eines Segelclubs an der Straße Wiesengrund auf. Zudem wurden zwei Segelboote aufgebrochen. Die Ermittlungen zum erbeuteten Diebesgut dauern weiter an.

