Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Mülleimer an Gesamtschule gesprengt

Hattingen (ots)

Am Sonntag hörte ein Anwohner verdächtige Knallgeräusche aus Richtung der Gesamtschule in Welper. Als er aus dem Fenster schaute, konnte er jedoch keine besonderen Umstände feststellen. Erst am nächsten Tag stellte er fest, dass Unbekannte insgesamt vier Mülleimer beschädigten, indem sie augenscheinlich Feuerwerkskörper dort befestigten. Bei drei Mülleimern entstand durch die Sprengung erheblicher Sachschaden.

