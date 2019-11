Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Motorradfahrer flüchtet vom Unfallort

Schwelm (ots)

Am Mittwochmorgen informierten Verkehrsteilnehmer die Polizei darüber, dass ein Motorradfahrer auf der Gevelsberger Straße gestürzt sei , gegen einen Betonpfeiler rutschte und sich so leicht verletzte. Zuvor habe der Fahrer mehrere Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit überholt und sei dann gestürzt. Man habe versucht den Fahrer bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort zu halten, dieser habe sich aber nicht festhalten lassen. Der Fahrzeugführer, ein 51-jähriger Schwelmer, konnte mit seinem Motorrad an der Wittener Straße angetroffen werden. Eine Ölspur führte von der Unfallstelle bis zum Feststellort. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrer deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, außerdem besaß er keine gültige Fahrerlaubnis. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

