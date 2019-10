Polizei Düren

POL-DN: Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Nideggen (ots)

Nach einem Sturz mit seinem Pedelec musste am Mittwochmittag ein 78-Jähriger mit schweren Verletzungen in ein Klinikum gebracht werden. Ein Rettungshubschrauber war eingesetzt.

Kurz nach 14:00 Uhr war der Senior aus Zülpich mit seinem elektrisch unterstützten Rad auf der Heimbacher Straße unterwegs. Er fuhr aus Richtung Nideggener Straße kommend in Fahrtrichtung Hasenfeld. Hinter ihm fuhr ein 54-jähriger Motorradfahrer aus Köln, der das Unfallgeschehen beobachtete: in einem Baustellenbereich kam der Zülpicher zu Fall und prallte ungebremst mit dem Kopf voran auf den Asphalt. Er verlor das Bewusstsein und wurde vom Zeugen so lange betreut, bis die herbeigerufenen Rettungskräfte eintrafen. Trotz des Fahrradhelms trug der 78-Jährige schwere Verletzungen davon. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Klinikum.

Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme wurden Hinweise auf eine möglicherweise mangelhafte Absicherung der Baustelle gegeben. Die Ermittlungen hierzu dauern derzeit an.

