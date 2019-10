Polizei Düren

POL-DN: Angeblich gewonnen - Betrüger waren am Telefon erfolgreich

Kreis Düren/Linnich

Eine Frau aus Linnich wurde jüngst Opfer einer Betrugsmasche, bei der die Täter einen Geldgewinn ankündigen, zuvor jedoch "Gebühren" verlangen.

Am Montag, den 21.10.2019, wurde die Tat zur Anzeige gebracht. Dem Opfer war die Masche nicht bekannt, der Polizei hingegen schon:

Ein Täter oder eine Täterin gibt sich am Telefon als MitarbeiterIn eines Gewinnspielunternehmens aus und erklärt dem Angerufenen, er habe gewonnen. Bevor es zu einer Auszahlung der beträchtlichen Gewinnsumme kommen könne, müsse der vermeintliche Gewinner aber vorab für Transport- und Notarkosten in Vorkasse gehen. Dazu sollen Gutscheinkarten, oft im Wert mehrerer hundert Euro, gekauft werden, deren Guthaben-Code dann telefonisch an den Mitarbeiter der Lotteriegesellschaft übermittelt werden. Hat der hoffnungsvolle "Gewinner" diese getan, können die Täter mit den vorgelesenen Gutschein-Nummern Einkäufe tätigen und gelangen so auf Kosten ihrer Opfer an die Beute ihrer Wahl.

Immer wieder gelingt es den Betrügern, am Telefon derart überzeugend zu wirken, dass die Opfer auf die Masche hereinfallen. Die Erwähnung eines Notars soll hierbei eine Seriosität vermitteln und das Vertrauen der Angerufenen wecken.

Die Polizei rät aus diesem Anlass zum wiederholten Male zu folgenden Verhaltensweisen: - Seien und bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie angeblich bei einem Gewinnspiel gewonnen haben sollen, obwohl Sie nie an einem solchen teilgenommen haben! - Lassen Sie sich nicht mit hohen Gewinnsummen ködern und zu längeren Telefonaten hinreißen! - Treten Sie niemals in finanzielle Vorleistungen für einen angeblichen Gewinn! - Lassen Sie sich durch die Erwähnung eines Notars oder Anwalts nicht verunsichern oder beindrucken! - Beenden Sie derartige Telefonate und informieren Sie die Polizei!

