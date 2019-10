Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in Schützenhaus

Celle (ots)

Das Vereinsheim der Schützen in Beedenbostel in der Straße "Heßberg" war im Verlauf des vergangenen Wochenendes das Ziel unbekannter Einbrecher. Sie öffneten gewaltsam die Eingangstür und gelangten in das Gebäudeinnere.

Hier brachen die Täter mehrere Metallschränke auf.

Entwendet wurde letztlich ein dreistelliger Bargeldbetrag. Waffen und Munition blieben unangetastet.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Lachendorf unter Telefon 05145/9716-0 entgegen.

