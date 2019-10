Polizei Düren

POL-DN: Drei Einbrüche in Dürener Ortsteilen

Düren (ots)

Drei Einbruchstatorte nahm die Polizei am Mittwoch auf. In einem Fall stand ein Mann dem Einbrecher gegenüber. In allen Fällen kamen der oder die Einbrecher über Tag.

So machten sich Unbekannte zwischen 07:50 Uhr und 13:00 Uhr an einem Haus in der Thomasstraße in Merken zu schaffen. Unbemerkt gelangte man an die Rückseite des Hauses und versuchte dort, die Terrassentür und ein Fenster aufzuhebeln. Dies gelang jedoch nicht. Auch das Einwerfen des Glaseinsatzes der Tür brachte nicht den gewünschten Erfolg. Beim Hindurchgreifen durch das entstandene Loch mussten der oder die Einbrecher feststellen, dass der Türgriff sich nicht umlegen ließ. Dieser war mit einem entsprechenden Schloss gesichert. Ohne Beute verließ man das Grundstück.

Ein Einfamilienhaus in Birkesdorf in der Straße "In der Laag" war zwischen 07:50 Uhr und 15:00 Uhr Ziel von Einbrechern. Hier gelang es dem oder den Tätern nach Aufhebeln der Terrassentür ins Innere vorzudringen. Mehrere Behältnisse wurden nach Beute durchsucht. Nach ersten Feststellungen wurde Bargeld und Schmuck gestohlen.

Gegen 11:40 Uhr ging beim Bewohner eines Hauses in der Straße "Wechselsaat" in Hoven eine Meldung auf seinem Mobiltelefon ein. Der Mann war selber nicht zu Hause, konnte jedoch auf seinem Gerät sehen, dass an der Eingangstür jemand mehrfach klingelte. Als niemand öffnete, rüttelte er an der Haustür und blickte in ein danebenliegendes Fenster. Der Hausbewohner benachrichtigte einen in der Nähe wohnenden Verwandten, der sich unverzüglich mit einem Schlüssel zum Haus begab. Etwa zeitgleich mit seinem Eintreten in das Haus hatte sich der Unbekannte von der Rückseite ebenfalls Zutritt zu dem Haus verschafft. Beim Anblick des Berechtigten ergriff der Einbrecher die Flucht über den rückwärtigen Garten. Auf einem dahinterliegenden Feldweg hatte der Täter ein Motorrad abgestellt, mit dem er schließlich entkam.

Eine Beschreibung der Person war dem Zeugen nicht möglich. Lediglich die dunkle Oberbekleidung blieb in Erinnerung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet derzeit die Spuren aus. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

Wenn Sie Ihr Haus einbruchsicherer machen wollen, nutzen Sie den kommenden Sonntag, 27.10.2019, für eine Beratung. Zwischen 11:00 Uhr und 16:00 Uhr werden die Fachberater der Kriminalpolizei im Bürgerhaus in Merzenich, Burgstraße 9, Fragen rum um den Einbruchschutz und staatliche Zuschüsse beantworten.

