Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Zwei Schüler bei Zusammenstoß mit Linienbus verletzt

Sprockhövel (ots)

Am Mittwoch wollten eine 12-jährige Schülerin und ein 11-jähriger Mitschüler auf dem Gelände des Busbahnhofes in Haßlinghausen / Sprockhövel hinter einem Linienbus zur Schule laufen. Als sie hinter dem Bus warteten, fuhr der Linienbus unerwartet rückwärts und traf die beiden Schüler. Der Busfahrer bemerkte das Geschehen nicht und fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Schüler verletzten sich leicht. Das Unfallgeschehen wurde er erst am Nachmittag bekannt, als die Eltern davon Kenntnis erhielten.

