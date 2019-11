Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Unfall auf der Haßlinghauser Straße

Sprockhövel (ots)

Am Mittwochabend wollte ein 28-jähriger mit seinem Citroen vom Hopener Weg nach rechts auf der Haßlinghauser Straße abbiegen. Im Kreuzungsbereich stieß er mit dem VW Tiguan eines 33-Jährigen zusammen, der auf der Haßlinghauser Straße in Richtung Niedersprockhövel unterwegs war. Der 28-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen sollte der Tiguanfahrer links geblinkt haben und den Anschein erweckt haben, nach rechts in den Hopener Weg abzubiegen. Weiteres müssen die Ermittlungen klären.

