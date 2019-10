Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Wildunfallbilanz der vergangenen 14 Stunden

Wismar (ots)

Seit gestern Abend verzeichnete die Polizei im gesamten Landkreis Nordwestmecklenburg insgesamt acht Wildunfälle. Ein örtlicher Schwerpunkt war nicht festzustellen. Bei Betrachtung der "Wildunfallzeiten" fällt auf, dass diese überwiegend bei Dunkelheit bzw. in der Morgen- und Abenddämmerung stattfanden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in vierstelliger Höhe. Personen wurden nicht verletzt.

Erfahrungsgemäß steigt das Risiko für Wildunfälle im Herbst an. Das Futter wird aufgrund sinkender Temperaturen knapper und die Tiere legen auf der Suche nach Fressbarem größere Strecken zurück. Darüber hhinaus ist im Herbst Paarungszeit, weswegen die Tiere Straßen und Wege auf ihrer Partnersuche häufiger überqueren.

Die Polizei bittet Fahrzeugführer, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen, insbesondere innerhalb der Wildwechselzonen, zu halten. Nur so ist es möglich, entsprechend zu reagieren und Unfälle zu vermeiden.

