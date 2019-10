Polizei Bielefeld

POL-BI: "Motorplatzer" verursacht mehrere Folgeunfälle mit 6 leicht verletzten Personen

Bielefeld (ots)

DV/Bielefeld- BAB 2- Veltheim-Porta Westfalica- Durch einen technischen Defekt kam es am frühen Samstagnachmittag zu mehreren Folgeunfällen, wobei 6 Personen leicht verletzt wurden. Ein 32-jährige Fahrer eines VW Golf Kombi aus dem Heidekreis konnte aufgrund eines Motorschadens seine Fahrt nicht mehr fortsetzten und kam auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn an der Mittelschutzplanke zum Stillstand. Zuvor verlor der Pkw auf einer Länge von ca. 300 m Motoröl. Der Fahrzeugführer versuchte seinen defekten Pkw noch abzusichern. In der Folge verunfallten 6 weitere Fahrzeuge aufgrund der Fahrbahnglätte sowie der Hindernisse auf den drei Fahrstreifen der Autobahn. Ein Pkw wurde dabei schwerer beschädigt. Insgesamt wurden 6 Fahrzeuginsassen leicht verletzt und mussten mit Rettungswagen der Feuerwehr in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der Sachschaden in einer Höhe von ca. 12 000,- Euro. Zudem wurde eine Schutzplanke leicht beschädigt. 3 Pkw wurden abgeschleppt. Teilweise musste die Autobahn komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde über den Parkplatz Löwenburg an der Unfallstelle vorbei geleitet. Die Reinigung der Fahrbahn erfolgte durch die Autobahnmeisterei Herford. Während der Sperrung entstand ein Stau von 6 Kilometer Länge.

