Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Lebloser Mann in Tübingen aufgefunden

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): Lebloser Mann aufgefunden

Am Dienstagmorgen ist am Ufer der Steinlach, im Bereich der Fürststraße, eine leblose männliche Person aufgefunden worden. Ein Zeuge hatte die Entdeckung gegen acht Uhr über Notruf den Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei gemeldet. Trotz der sofort eingeleiteten Einsatzmaßnahmen der Rettungskräfte konnte nur noch der Tod des 43-Jährigen festgestellt werden. Die Kriminalpolizei hat noch vor Ort die Ermittlungen zu den Umständen des Todes aufgenommen. Nach derzeitigem Stand dürfte von einem tragischen Unglücksfall auszugehen sein. Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod des Mannes liegen nicht vor. (cw)

