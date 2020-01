Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Charleville-Mezieres-Platz/Vandalen wüten

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben an einer Schule am Charleville-Mezieres-Platz gewütet. Sie besprühten Wände mit Graffiti und hoben zwei Gullideckel aus. Zudem hebelten sie ein Schild aus der Verankerung, rissen eine Ablaufrinne aus dem Boden und hoben mehrere Pflastersteine an einer Sitzecke aus. Täterhinweise liegen nicht vor. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 3.1.20 (14 Uhr) und dem 7.1.20 (6.50 Uhr). Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter 02594-7930 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell