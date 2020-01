Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Letter Straße/Trinkgeldkassen gestohlen

Coesfeld (ots)

Zwei Frauen sind tatverdächtig, am Montag (6.1.20) zwei Trinkgeldkassen aus einem Friseursalon an der Letter Straße gestohlen zu haben. Der Tatzeitraum liegt zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr. Die möglichen Täterinnen sollen laut Zeugen um die 1,65 Meter groß sein und zu einem Zopf zusammengebundene, dunkle Haare gehabt haben. Auffällig sei das starke Make-up beider Frauen gewesen. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter 02541-140 entgegen. In Billerbeck gab es einen gleichgelagerten Fall. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang.

