Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Ostwall/Kind bei Unfall leichtverletzt

Coesfeld (ots)

Ein achtjähriger Junge hat bei einem Unfall am Dienstagmorgen (7.1.20) leichte Verletzungen erlitten. Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte der Junge gegen 7.50 Uhr die Kreuzung Wilhelmstraße in Richtung Ostwall. Gleichzeitig befuhr eine 55-jährige Autofahrerin aus Lüdinghausen den Ostwall in Richtung Münsterstraße. Beim Abbiegen in die Wilhelmstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem Jungen. Ein Rettungswagen brachten ihn in ein Krankenhaus.

