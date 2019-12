Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Jugendlicher von Pkw angefahren

Herdecke (ots)

Am 13.12.2019 um 18:00 Uhr wollte ein 17- jähriger Herdecker die Bedarfsampel an der Dortmunder Landstraße nach der Kreuzung Dortmunder Landstraße/ Vaerstenberg bei Grün überqueren. Ein 67- jähriger Herdecker Pkw Fahrer befuhr zu dem Zeitpunkt die Dortmunder Landstraße in Fahrtrichtung Herdecke und übersah, vermutlich aufgrund eines vor ihm abbiegenden Linienbusses, das Rotlicht der Bedarfsampel und kollidierte so mit seinem Pkw Seat mit dem jugendlichen Fußgänger. Dieser wurde leicht verletzt zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

