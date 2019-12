Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Einbruch in ein Mehrfamilienhaus im Dahlienweg

Herdecke (ots)

Am Freitag, den 13.12.2019 in der Zeit von 11.30 Uhr bis 19.15 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Souterrain-Wohnung in der Dahlienstraße, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Es wurden sämtliche Räume mit Ausnahme der Küche vermutlich nach Wertgegenständen durchsucht und Schmuck entwendet. Der oder die Täter entkamen im Anschluss unerkannt.

