Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - VW Golf zerkratzt

Osnabrück (ots)

Am Dienstag, in der Zeit zwischen 12 und 17:30 Uhr, kam es im Bereich Obere Martinistraße Nr.6 zu einer Sachbeschädigung. Ein grauer VW Golf mit Auricher Kennzeichen wurde mit einem unbekannten Gegenstand am vorderen linken Kotflügel und an der Motorhaube beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 1500 Euro. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann oder Beobachtungen machen konnte, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2215.

